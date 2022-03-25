Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника

Минобороны сообщило, что средства ПВО России сбили еще четыре беспилотника ВС Украины

Фото: Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотника Вооруженных сил (ВС) Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 марта.

Он уточнил, что украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усок.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения специальной операции на Украине уничтожены: свыше 1580 танков и других боевых бронированных машин, почти 1400 единиц специальной военной автомобильной техники, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 261 беспилотник, 204 зенитных ракетных комплекса, а также 163 установки реактивной системы залпового огня.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее 25 марта стало известно, что российские военные уничтожили крупнейшую из остававшихся у ВСУ топливную базу в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уточнялось, что удар по объекту был нанесен вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Банк России раскрыл ответ на заморозку резервов
Предложение Байдена исключить Россию из G20 сочли нереализуемым
На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду
Рогозин заявил о построенных для Европы десяти ракетах
Венгрия выступила против распространения санкций на энергоносители из России
В ДНР рассказали о потерях украинских военных за последние сутки
Российские средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника
Медведев высказался о покинувших страну россиянах
Венгрия отвергла призыв Украины отказаться от нефти и газа из России
Журналистка из США обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.