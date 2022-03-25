Российские средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника

Минобороны сообщило, что средства ПВО России сбили еще четыре беспилотника ВС Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотника Вооруженных сил (ВС) Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 марта.

Он уточнил, что украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усок.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения специальной операции на Украине уничтожены: свыше 1580 танков и других боевых бронированных машин, почти 1400 единиц специальной военной автомобильной техники, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 261 беспилотник, 204 зенитных ракетных комплекса, а также 163 установки реактивной системы залпового огня.

Ранее 25 марта стало известно, что российские военные уничтожили крупнейшую из остававшихся у ВСУ топливную базу в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уточнялось, что удар по объекту был нанесен вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

