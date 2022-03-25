Российские средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотника Вооруженных сил (ВС) Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 марта.
Он уточнил, что украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усок.
Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения специальной операции на Украине уничтожены: свыше 1580 танков и других боевых бронированных машин, почти 1400 единиц специальной военной автомобильной техники, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 261 беспилотник, 204 зенитных ракетных комплекса, а также 163 установки реактивной системы залпового огня.
Ранее 25 марта стало известно, что российские военные уничтожили крупнейшую из остававшихся у ВСУ топливную базу в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уточнялось, что удар по объекту был нанесен вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».