МИД России выразил обеспокоенность по поводу ракетных запусков КНДР

Замглавы МИД России Моргулов выразил обеспокоенность по поводу ракетных запусков КНДР

Во время встречи со спецпредставителем правительства Китая Лю Сяомином, замглавы МИД России Игорь Моргулов выразил обеспокоенность Москвы по поводу ракетных запусков со стороны КНДР. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Уточняется, что Россия и Китай подтвердили необходимость расширить усилия «по поиску политико-дипломатического решения проблем Северо-Восточной Азии, предполагающего учет справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности».

«Условлено поддерживать плотную координацию между Россией и Китаем на данном направлении», — говорится в сообщении МИД России.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.