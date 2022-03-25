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Рогозин заявил о построенных для Европы десяти ракетах

Рогозин рассказал о построенных для Европы десяти ракетах и разочаровании коллегами

Фото: Globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью китайскому телеканалу CCTV-13 заявил о разочаровании европейскими коллегами, сообщает ТАСС.

«"Роскосмос" разочарован в наших европейских коллегах, они оказались излишне политизированными, они поставили под угрозу все международное космическое сотрудничество», — сказал руководитель.

Рогозин подтвердил, что около десяти российских ракет, которые изначально были построены для запуска европейских космических аппаратов, будут переориентированы на внутренние заказы и интересы стран-партнеров.

«Эти ракеты будут использованы для того, чтобы обеспечить выведение на орбиту космических аппаратов частных компаний, а также наших друзей из партнерских стран, которые тоже хотели бы воспользоваться нашими пусковыми возможностями», — заявил глава госкорпорации.

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7 января

В марте Рогозин заявил, что стартовый стол российской ракеты «Союз-2» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

В том же месяце «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура.

В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

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Иван Потапов
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