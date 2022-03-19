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Рогозин заявил о вечной консервации стола ракеты «Союз-2» на Куру

Рогозин сообщил, что стартовый стол ракеты «Союз-2» на Куру будет законсервирован навсегда

Фото: mlcastle / Flickr

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый стол ракеты «Союз-2» на космодроме Куру будет законсервирован навечно, сообщает РИА Новости.

«Он будет законсервирован навсегда», — сказал руководитель во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

Рогозин добавил, что России не нужен ненадежный партнер в виде Европейского космического агентства (ЕКА).

В марте «Роскосмос» отказался от пуска «Союз» со спутниками OneWeb с Байконура. В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

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Иван Потапов
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