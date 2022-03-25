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Названы натуральные заменители сахара

Врач-диетолог Копытько назвала мед и сироп из топинамбура природными сахарозаменителями

Фото: Pixabay

Практикующий врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, какие природные заменители можно использовать вместо сахара. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Копытько назвала мед и сироп из топинамбура натуральными сахарозаменителями.

«Есть различные сахарозаменители современного поколения — это стевия, эритриты, эритролы и так далее. Ну и более старые варианты — это фруктоза, ксилит, но это не рекомендуем к использованию», — отметила она.

Такие заменители сахара, как эритрит и стевия, можно употреблять не только взрослым. Копытько посоветовала фокусироваться именно на них, назвав такие сахарозаменители проверенными и разрешенными для использования в детском питании.

Ранее диетолог Наталья Круглова раскрыла опасность хранения больших запасов сахара. Эти может привести к злоупотреблению продуктом и создать дополнительные риски для организма, объяснила специалист.

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Марина Совина
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