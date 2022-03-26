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В Калининграде польскому генералу посоветовали учить историю

Заявления о том, что Варшава может претендовать на Калининград назвали глупостью

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Власти Калининграда отреагировали на недавнее заявление польского генерала, который сказал, что Варшава может претендовать на эту территорию. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков назвал подобные слова глупостью и посоветовал военному учить историю. Его слова приводит РИА Новости.

«Нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград — глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», — указал он.

Ранее в марте бывший командующий сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. По мнению Скшипчака, Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории и «никогда не были русскими».

В российском МИДе на предложение поднять вопрос о Калининграде отреагировали своеобразно. «Как поднимет, так и опустит», — сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

До 4 июля 1946 года город носил название Кенигсберг. До конца Второй мировой войны город располагался в немецкой провинции Восточная Пруссия и был передан СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года вместе с северной частью провинции, остальная территория отошла к Польше.

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Платон Щукин
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