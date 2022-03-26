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Стали известны подробности состояния попавшего в аварию на Гран-при Шумахера

У попавшего в аварию пилота команды «Формулы-1» Haas Мика Шумахера не выявили травм

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Стали известны подробности состояния пилота Haas Мика Шумахера, попавшего в аварию на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

«Обследование в медицинском центре не выявило никаких травм у Шумахера», — говорится в заявлении. Отмечается, что гонщика перевели в госпиталь в Джидде для профилактических проверок.

Ранее 26 марта сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера врезался в ограждение в одном из поворотов во время квалификационного заезда. После этого гонка была приостановлена. Пилот смог самостоятельно покинуть болид и обратился за медицинской помощью.

На первом этапе Гран-при «Формулы-1», проходившем в Бахрейне, Шумахер занял 11-е место. Это лучшая позиция 23-летнего гонщика за все время выступлений в чемпионате.

Дарья Коршунова
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