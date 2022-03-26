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Сын Шумахера попал в аварию во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Мик Шумахер попал в аварию, квалификация Гран-при Саудовской Аравии была приостановлена

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter «Формулы 1».

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера врезался в ограждение в одном из поворотов. После этого гонка была приостановлена. Пилот смог самостоятельно покинуть болид, ему оказывает помощь медицинская бригада.

5 марта Haas прекратила сотрудничество с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Команда также объявила о разрыве соглашения с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала. Российский гонщик назвал решение Haas болезненным и несправедливым.

Кроме того, руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России, которое действовало до 2025 года. Также было разорвано соглашение о трансляции гоночной серии в России.

Дарья Коршунова
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