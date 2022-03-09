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Спорт

Российский гонщик Мазепин оценил решение команды «Формулы-1» избавиться от него

Россиянин Никита Мазепин назвал свое увольнение из команды «Формулы-1» Haas несправедливым

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский автогонщик Никита Мазепин оценил решение американской команды «Формулы-1» Haas расторгнуть с ним контракт. Его слова приводит «Интерфакс».

23-летний спортсмен признался, что перед расторжением контракта представители команды с ним не связывались. Россиянин назвал решение Haas болезненным и несправедливым. Мазепин обратил внимание на то, что Международная автомобильная федерация разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе.

7 марта владелец команды Джин Хаас раскрыл причину, по которой коллектив решил избавиться от россиянина. По словам функционера, Haas столкнулся с критикой за сотрудничество с пилотом из России.

Haas расторгла контракт с Мазепиным 5 марта. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала.

Николай Костюков
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