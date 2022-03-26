Медведев заявил о неспособности Запада «спеленать» Россию, как КНДР или Кубу ранее

Измышления западных политиков, что они сейчас «спеленают» Россию, как ранее КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны, это невозможно. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что никто на Западе так не думает, осознавая, что Россия — это не Куба и не Северная Корея. «Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава», — напомнил политик.

«Я хоть и критиковал в ходе нашего интервью умственные способности людей, которые эти санкции придумывают в отношении России, но там есть разные люди, есть и соображающие, что происходит», — резюмировал он.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна не уйдет в самоизоляцию и продолжит работать с союзниками. «Ни о какой изоляции России — а такая цель была поставлена [Западом] — речь не идет. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать», — сказал министр.

Ранее Лавров выразил уверенность, что большинство стран мира не присоединится к «играм» Запада с использованием санкционной политики против России, несмотря на давление. Дипломат заявил, что попытки западных сил подмять под себя остальные страны мира обречены на провал. «Несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационные резолюции ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься игрой в одни ворота», — заключил он.