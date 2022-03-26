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Болгарский генерал предрек скорую капитуляцию Украины

Болгарский генерал Шивиков: президент Украины Зеленский скоро объявит о капитуляции страны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Igor Golovniov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны. Об этом заявил в эфире Болгарского национального радио бывший командир 61-й Стрямской механизированной бригады, командир батальона во время миссии в Ираке, национальный командир 18-го болгарского контингента в Афганистане Димитар Шивиков.

Он также выразил мнение, что спецоперация на Украине закончится победой Москвы.

Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом

Димитар Шивиковгенерал

Генерал отметил, что целью России является демилитаризация и денацификация Украины. В связи с этим он подчеркнул, что Болгарии не стоит предоставлять Киеву оружие, поскольку это приведет только к эскалации конфликта. Шивиков добавил, что «огонь не тушат, поливая его бензином».

Заявления о капитуляции Украины звучат не впервые

О возможной капитуляции Украины ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рекомендовал Зеленскому заключить с президентом России Владимиром Путиным договор и предрек, что в случае отказа Украина будет вынуждена капитулировать. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Москва предлагает Киеву «абсолютно приемлемый вариант договора».

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«Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — заявил Лукашенко. Глава Белоруссии также выразил уверенность, что «Россия в этой войне не проиграет».

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал условия для установления мира на Украине. Для этого он призвал киевские власти объявить о капитуляции, а также сложить оружие.

Виновник русофобской политики находится за океаном

В интервью Шивиков также заявил, что начиная с 2004 года, на Украине проводится «крайне русофобская политика». При этом он выразил мнение, что данный курс задал «игрок, который находится за Атлантическим океаном».

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Ранее на вину США в разжигании украинского кризиса указала газета Global Times. Автор материала указал на то, что Вашингтон обучал и оснащал украинских солдат до конфликта. Кроме того, в публикации отмечается, что Штаты не стесняются разделять страны на демократические и авторитарные, разжигая конфронтацию и вынуждая государства выбирать сторону.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию Украины. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.

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Марина Совина
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