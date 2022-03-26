Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ разрешил торговлю всеми российскими акциями на Мосбирже

Центробанк разрешил торговлю всеми российскими акциями на Мосбирже 28 марта

Фото: Globallookpress.com

Российский Центробанк с 28 марта разрешил открыть торги всеми российскими акциями на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении регулятора в Telegram.

Торги российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями будут идти с 09:50 до 13:50 по московскому времени, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00. При этом, укороченный торговый день (до 14:00) и запрет на короткие продажи остаются в силе. Также будет возобновлена торговля иностранными акциями и иными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00.

Курс доллара от TradingView

В четверг, 24 марта, на фондовом рынке Московской биржи возобновились торги акциями после месячной приостановки. Торги проводились 33 акциями российских эмитентов, входящими в Индекс Мосбиржи. На открытии фондовый рынок снизился на 0,01 процента, но потом стал расти. Индекс Мосбиржи по итогам первого дня торгов после месячного перерыва вырос на 4,43 процента.

В день открытия торгов состояние 20 богатейших россиян увеличилось на 14,1 миллиарда долларов. Больше всего вырос капитал главы «Новатэка» Леонида Михельсона (плюс 2,5 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда). Кроме того, состояние члена совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадия Тимченко увеличилось на 2,3 миллиарда долларов, до 17,5 миллиарда

В пятницу, 25 марта, рынок опустился на уровень 25 февраля, растеряв почти весь рост, достигнутый накануне после возобновления торгов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны предупредило о звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за непогоды
Минобороны показало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Бук»
Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном скачке цен
ЦБ разрешил торговлю всеми российскими акциями на Мосбирже
В Норвегии призвали Бьорндалена объясниться из-за позиции Домрачевой по России
Движение судов в проливе Босфор приостановили
«Евродрону» подобрали двигатель
Двое мужчин устроили танцы со стрельбой в центре Москвы
Раскрыты главные предпочтения российских туристов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.