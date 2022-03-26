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Появились подробности поединка Усика с Джошуа

Промоутер Хирн заявил, что поединок между украинцем Усиком и Джошуа должен пройти в июне

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Промоутер Эдди Хирн рассказал о подробностях подготовки боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит Boxing Scene.

Хирн заявил, что поединок должен пройти в июне этого года, однако место встречи еще не определено. Он подчеркнул, что прорабатывает детали с агентами Усика. «Надеюсь, уже на следующей неделе мы сможем сообщить некоторые подробности», — добавил промоутер.

Ранее в субботу, 26 марта, Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. До этого ESPN предполагал, что боксер отправится в Польшу на законных основаниях, так как имеет троих несовершеннолетних детей.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа.

Анастасия Борисова
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