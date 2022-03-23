Стало известно об отъезде Усика с Украины ради боя с Джошуа

ESPN сообщил, что боксер Александр Усик уедет с Украины ради боя с Энтони Джошуа

Боксер-тяжеловес Александр Усик покинет Украину ради проведения поединка против британца Энтони Джошуа. Об отъезде спортсмена стало известно ESPN.

По информации источника, Усик отправится в Польшу, после чего начнет подготовку к бою, который должен пройти этим летом. Сообщается, что боксер сможет сделать это на законных основаниях, так как имеет троих несовершеннолетних детей.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа.

22 марта украинский боксер Василий Ломаченко отказался покидать страну ради поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии. Бой, запланированный на июнь, был отменен.