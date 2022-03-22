Боксер Ломаченко отказался покидать Украину ради титульного боя

Боксер Василий Ломаченко отказался от титульного боя с Камбососом и остался на Украине

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался покидать страну ради поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, титульный бой, запланированный на июнь этого года, отменен. Информацию о позиции 34-летнего спортсмена подтвердил промоутер Камбососа Лу Дибелла. Теперь шанс подраться с австралийцем получил Девин Хейни. «Мы уважаем решение Ломаченко», — заявил Дибелла.

В декабре 2021-го Ломаченко одержал победу единогласным решением судей над Ричардом Комми. В июне того же года украинец оказался сильнее японца Масаеши Накатани.

В октябре 2020-го Ломаченко утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO). Он уступил американцу Теофимо Лопесу судейским решением.

Украинец дважды становился олимпийским чемпионом. В 2008-м Ломаченко стал лучшим в категории до 57 килограммов, а спустя четыре года в Лондоне — в категории до 60 килограммов.