Фигуристка Анна Щербакова: сумбур с будущим напрямую влияет на решение завершить карьеру

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила возможность завершить карьеру после сезона-2021/2022. Ее слова приводит Sport24.

«Не только у меня такая ситуация: все очень сумбурно, и вообще непонятно, что нас ждет. Поэтому я буду смотреть по ситуации. Сумбур с будущим, наверное, напрямую влияет на мое решение, да», — заявила 17-летняя спортсменка. Она назвала сезон ярким, но сложным, и добавила, что хочет отдохнуть после него.

27 марта Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира, представленный Международным союзом конькобежцев (ISU). В этом сезоне спортсменка выиграла олимпийское золото на Играх в Пекине и завоевала серебро чемпионата Европы. На счету фигуристки также победа на чемпионате мира-2021 и три золота чемпионата страны.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции. О том, будет ли действовать запрет в следующем сезоне, не сообщается.