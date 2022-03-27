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Спорт

Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

ISU представил обновленный рейтинг, в котором первое место заняла Анна Щербакова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленный рейтинг. Он доступен на сайте организации.

В обновленном рейтинге за последние два сезона лидером стала россиянка Анна Щербакова. Фигуристка возглавляет список лучших, имея в своем активе 4419 баллов. 17-летняя спортсменка на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в личном турнире.

На втором месте расположилась еще одна россиянка — Александра Трусова. Японка Каори Сакамото замыкает тройку лучших фигуристок мира.

Также в десятку попали россиянки Елизавита Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная. Туктамышева заняла пятое место, Валиева — седьмое, а Косторная расположилась на девятом месте.

По итогам сезона-2020/2021 Щербакова заняла вторую строчку. Лидером рейтинга стала японка Рика Кихира.

Николай Костюков
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