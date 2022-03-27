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Стало известно место проведения отобранного у России МЧМ по хоккею

Sportsnet: IIHF предложила Канаде провести молодежный чемпионат мира-2023 вместо России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) направила запрос по поводу проведения в Канаде молодежного чемпионата мира 2023 года вместо России. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, Канада является предпочтительным местом проведения турнира. Отмечается, что IIHF будет ожидать ответа по предложению к концу апреля. Если федерация согласится, то МЧМ может пройти в Онтарио или восточных регионах страны.

Изначально МЧМ-2023 должен был проходить в Новосибирске и Омске, но IIHF отобрала у России право проведения турнира. Кроме того, федерация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах. Санкции были наложены на неопределенный срок.

Позднее исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что организация потребует от IIHF возместить затраты на проведение молодежного чемпионата мира. По его словам, готовится иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика.

Анастасия Борисова
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