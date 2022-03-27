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Россиян предупредили о «мошенниках и дураках» на рынке криптовалют

Юрист Трещев предупредил о неправдоподобных предложениях мошенников на рынке криптовалют

Фото: Pixabay

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев заявил, что россияне могут столкнуться с аферистами на рынке криптовалют. В интервью радио Sputnik эксперт объяснил, как вычислить мошенника, который стремится обмануть участников сделки.

Трещев отметил, что колебания курсов валют вызвали рост интереса россиян к рынку цифровых активов. Спрос на обучающие курсы в этой области увеличился. Граждане «планируют убежать в крипту», однако рискуют встретить на этом рынке аферистов, предупредил россиян юрист.

По словам специалиста, 90 процентов людей, называющих себя криптоэнтузиастами, являются «или мошенниками, или дураками, которые советуют то, в чем совсем не разбираются». Их можно отличить по «слишком сладким» предложениям, которые звучат неправдоподобно.

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«Бегите от тех людей, которые предлагают вам неразумно приятные условия инвестиций в криптовалюту. Аферисты понимают и пользуются тем, что в трудные моменты люди сами хотят себя обмануть и сохранить деньги любым способом. Слишком сладких историй уже не может быть. Надо выдержать паузу, а не вкладываться сейчас», — призвал Трещев.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский посоветовал воздержаться от вложений в биткоин. По его мнению, курс криптовалюты крайне неустойчив.

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Марина Совина
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