Экономист посоветовал воздержаться от вложений в биткоин

Экономист Голубовский посоветовал россиянам отказаться от вложений в биткоин

Рост курса биткоина связан с увеличением интереса к нему, в том числе со стороны российских государственных чиновников. Но вкладываться в цифровую валюту россиянам сейчас не стоит. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» дал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Впервые с января первая в мире цифровая валюта в моменте поднялась выше отметки 45 тысяч долларов. Экономист Дмитрий Голубовский связывает это с повышенным спросом на криптовалюту.

«Триггером здесь послужили заявления наших высоких чиновников, что биткоин может использоваться во внешней торговле. Его применение уже расширяется, спрос на него в последние недели вырос, поэтому неудивительно, что он будет дорожать», — объяснил он.

Несмотря на рост, курс криптовалюты очень неустойчив. Трейдерам-любителям лучше воздержаться от инвестиций, чтобы не потерять деньги, полагает аналитик.

Если вы не профессиональный трейдер, спекулировать этим я бы не советовал, к тому же инфраструктуры нет. Если это обычный рынок из рук в руки, будет большая разница между стоимостью покупки и продажи, я бы туда тоже не пошел. Майнинговое оборудование опять же надо было скупать раньше. Я не вижу для россиян хороших возможностей в этом участвовать Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

Исторического максимума в 69 тысяч долларов биткоин достигал в ноябре 2021 год. После этого его стоимость стала снижаться, в январе он подешевел почти на 17 процентов, в феврале началось восстановление. Курс цифровой валюты продолжит меняться, но зафиксируется на нижней планке, рассказал Дмитрий Голубовский.

«Он отрисовал какую-то нижнюю границу в районе 36 тысяч долларов за единицу, ниже он пока не упадет. А куда он может вырасти, и сохранится ли этот растущий тренд, сказать трудно. Сейчас сложность майнинга очень высока — это объем вычислительных мощностей, которые нужно тратить на добычу биткоина. Скорее всего, стратегический рост биткоина продолжится, потому что в рынок он вжился, он признан. В него пошли люди с деньгами, сейчас во многих портфелях богатых людей он есть. Как объект инвестиций, как и золото, он будет оставаться актуальным в период высокой инфляции», — заключил аналитик.

В конце января Центробанк рекомендовал запретить в России оборот и майнинг криптовалют. Позднее Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют, не предполагающую их запрета. Предложение утвердило правительство.

