Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Эстонии организовали сбор подписей против концерта Киркорова в Таллине

В Эстонии организовали сбор подписей против проведения концерта Киркорова в Таллине 27 мая

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Эстонии организовали сбор подписей против проведения концерта российского певца Филлипа Киркорова, который должен состояться 27 мая в Таллине. Об этом сообщается на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для петиций.

Из обращения эстонцев следует, что петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы. «Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов», — говорится на сайте.

Против концерта артиста уже проголосовали 1174 человека. В свою очередь вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев сообщил, что концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, но это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.

Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден обратился к россиянам со словами «вы нам не враги»
В Эстонии организовали сбор подписей против концерта Киркорова в Таллине
В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном
Посол рассказал о планах Польши направить миротворцев на Украину
Пользователи сети с ужасом вспомнили походы к зубному в СССР
Финансист назвал условия для краха доллара
Песков сравнил арест активов предпринимателей с ограблением на Диком Западе
Песков предупредил Европу о «помощи по двойной цене» от Байдена
Гинцбург назвал сроки вакцинации детей в рамках исследований
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.