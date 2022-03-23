В Германии отменили концерты группы «Любэ»

В Германии отменили все концерты Николая Расторгуева и группы «Любэ»

В Германии отменили концерты Николая Расторгуева и группы «Любэ». Об этом сообщает газета B. Z.

Отмечается, что билеты на выступления были в продаже еще до минувшего вторника, 22 марта. Агентство Evennta, которое является организатором, сообщило об отмене всех десяти концертов музыкального коллектива на территории Германии.

1 марта сообщалось, что из-за ситуации на Украине рок-группа The Killers и музыкант Игги Поп отказались от выступления на Park Live в Москве. Организаторы мероприятия заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022-го, останутся действительны на будущее выступление Игги Попа, и выразили надежду, что в будущем оно все же состоится.