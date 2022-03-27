Украина собралась исключить Россию из МАГАТЭ

Советник украинского министра Зеркаль рассказала о работе над устранением России из МАГАТЭ

Одной из целей Украины в противостоянии России стало устранение ее из Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом рассказала советник министра энергетики республики Елена Зеркаль в эфире радио НВ, передает РИА Новости.

По ее словам, Киев вместе с партнерами работает если не над исключением Москвы, то хотя бы над уменьшением ее роли и отстранением россиян от ключевых позиций, занимаемых в секретариате МАГАТЭ.

Зеркаль указала, что поводом для такого решения должен стать захват украинских атомных объектов российскими военными.

С начала боевых действий на Украине российская армия установила контроль над Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС. Обслуживающий персонал станций продолжает работать, хотя в случае ЧАЭС понадобился ремонт линий электропередачи.

Между тем в воскресенье, 27 марта, омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила о многочисленных лесных пожарах в районе ЧАЭС, возникших из-за боев. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь возгораний увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары. Чиновница указала, что контроль и тушение пожаров украинской стороной невозможны, и обратилась за помощью к МАГАТЭ, чтобы исключить непоправимые последствия как для Украины, так и для всего мира.