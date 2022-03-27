В России прокомментировали призывы выгнать страну из МАГАТЭ

Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Россию невозможно выгнать из МАГАТЭ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал призывы советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль об исключении России из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он подчеркнул, что страну невозможно выгнать из организации, сообщает ТАСС.

«Мне трудно комментировать малограмотные заявления советника украинского министра. Для начала ей не мешало бы ознакомиться с уставом МАГАТЭ, чтобы понять: устранить Россию или какую-либо другую страну из МАГАТЭ невозможно. Такой вариант в уставе агентства не предусмотрен», — заявил российский постпред.

Ранее Зеркаль рассказала, что Киев вместе с партнерами работает если не над исключением Москвы, то хотя бы над уменьшением ее роли и отстранением россиян от ключевых позиций, занимаемых в секретариате МАГАТЭ. Она указала, что поводом для такого решения должен стать захват украинских атомных объектов российскими военными.