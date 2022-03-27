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Сын Шумахера обратился к болельщикам после аварии на Гран-при Саудовской Аравии

Сын Шумахера написал, что с ним все в порядке после аварии на Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Немецкий пилот Haas Мик Шумахер обратился к болельщикам после того, как попал в аварию на Гран-при Саудовской Аравии. Спортсмен высказался в Twitter.

«Всем привет. Я просто хотел сказать, что в порядке, спасибо за добрые пожелания. Машина была прекрасной, мы вернемся и будем сильнее», — написал Шумахер.

26 марта Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, врезался в ограждение в одном из поворотов во время квалификационного заезда. После этого гонка была приостановлена. Пилот смог самостоятельно покинуть болид и обратился за медицинской помощью. У немца при обследовании не выявили травм.

На первом этапе Гран-при «Формулы-1», проходившем в Бахрейне, Шумахер занял 11-е место. Это лучшая позиция 23-летнего гонщика за все время выступлений в чемпионате.

Алексей Гусев
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