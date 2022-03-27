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Вяльбе ответила на вопрос о возможном уходе с поста главы ФЛГР

Елена Вяльбе заявила, что не планирует уходить с поста главы Федерации лыжных гонок России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Елена Вяльбе ответила на вопрос о возможном уходе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Интервью с тренером доступно в группе проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

Вяльбе заявила, что не планирует уходить с должности и будет выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок. «Да, я знаю, что давала слово уйти, когда женщины станут олимпийскими чемпионками. Это случилось в эстафете. Но я не увидела олимпийскую чемпионку в личной гонке, поэтому еще поработаю», — объяснила она.

Вяльбе добавила, что она думала о том, чтобы уйти. Однако, по ее мнению, для этого нужно подготовить человека на свое место. «Нельзя делать так, чтобы все остались у разбитого корыта. Сейчас найдем какую-нибудь кандидатуру. Может быть, мне с Александром Легковым на эту тему пообщаться?» — заявила она.

Ранее Вяльбе рассказала о реакции иностранцев на отстранение россиян. «Меня, на самом деле, очень радует, что после начала всей этой ситуации с отстранением российских спортсменов ни один из моих коллег не прислал мне сообщение о том, что нас не понимает, не поддерживает и не видит в спорте», — поделилась она. Вяльбе подчеркнула, коллеги хотят отделить спорт от всего остального.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Дарья Коршунова
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