Вяльбе рассказала о реакции иностранцев на отстранение россиян

Елена Вяльбе рассказала, что иностранные коллеги хотят отделить спорт от всего остального

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о реакции иностранцев на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Интервью с тренером доступно в группе проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Меня, на самом деле, очень радует, что после начала всей этой ситуации с отстранением российских спортсменов ни один из моих коллег не прислал мне сообщение о том, что нас не понимает, не поддерживает и не видит в спорте», — поделилась она. Вяльбе подчеркнула, коллеги хотят отделить спорт от всего остального.

Ранее Вяльбе рассказала о последствиях долгосрочной изоляции российских лыжников. «Если мы проведем один сезон без стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — десять шагов назад», — заявила она.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.