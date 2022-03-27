Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
1:2
3-й период
live
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Питтсбург Пингвинз
Завтра
00:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сальвадор
Завтра
00:05 (Мск)
Коста-Рика
ЧМ-2022 - Северная Америка|3-й раунд. 13-й тур
Авангард
Завтра
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Спорт

Ибрагимович объяснил отсутствие среди его наград «Золотого мяча»

Златан Ибрагимович раскритиковал «Золотой мяч» и назвал награду политизированной

Фото: Михаил Синицын / Коммерсантъ

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович раскрыл отношение к награде «Золотой мяч». Слова спортсмена приводит Goal.com.

40-летний форвард объяснил отсутствие награды в своем послужном списке тем, что всегда говорил то, что думает. «Для победы в "Золотом мяче" ты должен быть "мистером Совершенство". Это политизированная история и отношения к спорту не имеет», ­— заявил Ибрагимович. «Для меня это ничего не значит», — заключил швед.

28 февраля Ибрагимович заявил, что не завершит карьеру, пока не завоюет трофей в составе «Милана». В октябре шведу исполнится 41 год. Он присоединился к итальянскому клубу в январе 2020-го.

В ноябре 2021-го состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч». Приза в седьмой раз в карьере удостоился аргентинский форвард Лионель Месси. После вручения «Золотого мяча» аргентинец со сцены заявил, что награды был достоин другой номинант — польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Николай Костюков
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России
«Роскосмос» наладит производство необходимой для авиации и медицины продукции
В способности Байдена спасти Европу усомнились
СК возбудил дело против бойца MMA Новоселова
В Германии признали последствия от ситуации на Украине
Ибрагимович объяснил отсутствие среди его наград «Золотого мяча»
Россия собралась перейти на собственные лекарства
Раскрыт срок схождения снега в Москве
В ЕЦБ заявили о невозможности сразу заменить импорт энергоносителей из России
Рогозин высказался об участии иностранных партнеров в запуске миссии к Марсу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.