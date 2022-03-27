Ибрагимович объяснил отсутствие среди его наград «Золотого мяча»

Златан Ибрагимович раскритиковал «Золотой мяч» и назвал награду политизированной

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович раскрыл отношение к награде «Золотой мяч». Слова спортсмена приводит Goal.com.

40-летний форвард объяснил отсутствие награды в своем послужном списке тем, что всегда говорил то, что думает. «Для победы в "Золотом мяче" ты должен быть "мистером Совершенство". Это политизированная история и отношения к спорту не имеет», ­— заявил Ибрагимович. «Для меня это ничего не значит», — заключил швед.

28 февраля Ибрагимович заявил, что не завершит карьеру, пока не завоюет трофей в составе «Милана». В октябре шведу исполнится 41 год. Он присоединился к итальянскому клубу в январе 2020-го.

В ноябре 2021-го состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч». Приза в седьмой раз в карьере удостоился аргентинский форвард Лионель Месси. После вручения «Золотого мяча» аргентинец со сцены заявил, что награды был достоин другой номинант — польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.