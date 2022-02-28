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Спорт

Ибрагимович назвал условие завершения карьеры

Златан Ибрагимович заявил, что не завершит карьеру, пока не выиграет титул с «Миланом»

Фото: Globallookpress.com

Нападающий «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович порассуждал о завершении карьеры. Об этом сообщает Goal.com.

«Мы многого добились с тех пор, как я приехал в Милан. Команда добилась многого, но нам не хватает трофея. Не уйду из футбола, пока мы что-нибудь не выиграем», — такое условие назвал футболист. Кроме того игрок, который восстанавливается после травмы, выразил сожаление, что пока не может помочь своей команде.

Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне форвард, которому 3 октября исполнится 41 год, провел 21 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых забил девять мячей.

«Милан» после 27 туров имеет в активе 57 очков и делит с «Наполи» первое место в турнирной таблице. 1 марта команда в полуфинале Кубка страны сыграет первый матч с «Интером». В еврокубках «Милан» в нынешнем сезоне завершил выступления.

Алексей Гусев
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