Евросоюз ужесточил санкции против России

Евросоюз вслед за США начал применять «правило 50 процентов» в санкциях против России

Еврокомиссия объявила о начале применения так называемого правила 50 процентов в отношении санкций против России, которое ранее использовали только США. Оно позволяет ужесточить действие ограничительных мер и исключает один из способов ухода от них, сообщает РБК.

Правила касаются компаний, которые контролируются группой лиц, находящихся под санкциями. Как указано в разъяснении, если одно подсанкционное лицо владеет 30 процентами бизнеса, а другое — 25 процентами, то вся компания будет находиться в том же статусе, что и находящаяся под контролем одного санкционного лица. На практике это означает, что сделки с такой компанией контролирующие органы могут посчитать предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка, что чревато наказанием.

В США подобное правило также означает, что если две компании, каждая из которых на 51 процент принадлежит лицам, находящимся под санкциями, владеют третьей с совокупной долей 51 процент, то санкции распространяются и на эту третью компанию. Еврокомиссия вопрос не разъясняет, однако в дальнейшем Евросоюз планирует уточнять порядок применения санкций.

Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовало свою интерпретацию «правила 50», которая неожиданно оказалась мягче, чем в Европе и США. Санкции на компанию, которой владеют подсанкционные лица, будут распространять не автоматически, а только если будет доказана их совместная деятельность.

Таким образом, теоретически это толкование оставляет возможность российским гражданам вывести свой бизнес из-под ограничительных мер. Однако эксперты не исключают, что регулятор попросту проигнорирует трактовку OFSI и начнет преследовать все компании, где россияне, попавшие под санкции, совместно контролируют деятельность.

С момента начала спецоперации России на Украине ЕС внес в санкционный список, подразумевающий заморозку активов в Европе, около 20 крупнейших российских бизнесменов. Из-за этого миллиардерам пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. В частности, Петр Авен заявил, что не знает, как теперь выжить, а у Михаила Фридмана нет денег на рестораны.