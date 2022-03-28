Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Евросоюз ужесточил санкции против России

Евросоюз вслед за США начал применять «правило 50 процентов» в санкциях против России

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Еврокомиссия объявила о начале применения так называемого правила 50 процентов в отношении санкций против России, которое ранее использовали только США. Оно позволяет ужесточить действие ограничительных мер и исключает один из способов ухода от них, сообщает РБК.

Правила касаются компаний, которые контролируются группой лиц, находящихся под санкциями. Как указано в разъяснении, если одно подсанкционное лицо владеет 30 процентами бизнеса, а другое — 25 процентами, то вся компания будет находиться в том же статусе, что и находящаяся под контролем одного санкционного лица. На практике это означает, что сделки с такой компанией контролирующие органы могут посчитать предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка, что чревато наказанием.

В США подобное правило также означает, что если две компании, каждая из которых на 51 процент принадлежит лицам, находящимся под санкциями, владеют третьей с совокупной долей 51 процент, то санкции распространяются и на эту третью компанию. Еврокомиссия вопрос не разъясняет, однако в дальнейшем Евросоюз планирует уточнять порядок применения санкций.

Материалы по теме:
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
15 марта
Убежище для инвесторов. Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
Убежище для инвесторов.Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
22 марта

Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовало свою интерпретацию «правила 50», которая неожиданно оказалась мягче, чем в Европе и США. Санкции на компанию, которой владеют подсанкционные лица, будут распространять не автоматически, а только если будет доказана их совместная деятельность.

Таким образом, теоретически это толкование оставляет возможность российским гражданам вывести свой бизнес из-под ограничительных мер. Однако эксперты не исключают, что регулятор попросту проигнорирует трактовку OFSI и начнет преследовать все компании, где россияне, попавшие под санкции, совместно контролируют деятельность.

С момента начала спецоперации России на Украине ЕС внес в санкционный список, подразумевающий заморозку активов в Европе, около 20 крупнейших российских бизнесменов. Из-за этого миллиардерам пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. В частности, Петр Авен заявил, что не знает, как теперь выжить, а у Михаила Фридмана нет денег на рестораны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Комментарии отключены
Последние новости
Кадыров приехал в Мариуполь
Редкую карточку с покемоном продали на аукционе за рекордные 420 тысяч долларов
Кириллу Серебренникову отменили условное осуждение
Чимаев дал совет попросившему уволить себя из UFC бойцу
Кадыров встретился с объявленным Киевом погибшим генералом
СКР показал видео из красноярского детсада после стрельбы
В Чечне объяснили приезд Кадырова в Мариуполь
В Госдуме прокомментировали предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле
Хирург рассказал об опасности появления темной полосы на ногте
Рассекречены сроки выхода новой подписки PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.