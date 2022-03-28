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Спорт

Авербух оценил необходимость паузы в карьере Щербаковой

Илья Авербух допустил, что фигуристке Анне Щербаковой стоит сделать паузу в карьере
Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Чемпион мира Илья Авербух допустил, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой стоит сделать паузу в карьере. Необходимость приостановки выступлений спортсменки он оценил в интервью РИА Новости.

Специалист назвал фигуристку выдающейся спортсменкой, которая несколько лет сражается с разными травмами и напастями. «Может быть, ей имеет смысл сделать передышку на какое-то время из-за усталости. Но я уверен, если она решит завершить карьеру, то возвращение Щербаковой будет возможно», — заявил Авербух.

Щербакова порассуждала о возможной паузе в карьере 27 марта. Она допустила, что такое решение может быть принято из-за сумбурной ситуации в российском спорте.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине в женском одиночном катании. Годом ранее она стала чемпионкой мира.

Алексей Гусев
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