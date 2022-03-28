«Би-би-си» опровергло сообщение о комментарии представителя Абрамовича

«Би-би-си»: представитель миллиардера Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением

«Русская служба Би-би-си» опровергла сообщение о том, что представитель миллиардера Романа Абрамовича дал комментарий о симптомах отравления того в Киеве во время переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Отмечается, что представитель миллиардера не комментировал ситуацию. «Ранее выпущенный пост просим считать некорректным. Приносим извинения за допущенную ошибку!» — говорится в сообщении.

О том, что у Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом, ранее сообщило издание The Wall Street Journal. По информации издания, у бизнесмена и двоих членов переговорной группы с украинской стороны возникло покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. Он добавил, что в настоящее время в процессе задействованы переговорные группы.