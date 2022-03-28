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Представитель Абрамовича оценил данные о симптомах отравления у олигарха

Представитель Абрамовича подтвердил, что миллиардер испытывал симптомы отравления в Киеве

Фото: Globallookpress.com

У миллиардера Романа Абрамовича были симптомы отравления в Киеве во время переговоров между российской и украинской делегациями. Эту информацию «Русской службе Би-би-си» подтвердил его представитель.

По его оценке, олигарх испытывал симптомы «несколько недель назад», но сейчас чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах. Представитель Абрамовича также не стал раскрывать данные о других возможных пострадавших или предполагаемых источниках отравления.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что у Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом. По информации издания, у бизнесмена и двоих членов переговорной группы с украинской стороны возникло покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. Он добавил, что в настоящее время в процессе задействованы переговорные группы.

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Антон Похиляк
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