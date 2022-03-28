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Спорт

Стала известна дата боя Усика и Джошуа

Бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в июне в Саудовской Аравии

Фото: Globallookpress.com

Стала известна дата боя-реванша украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает Daily Mail.

Самая вероятная дата боя — 25 июня. Отмечается, что было достигнуто соглашение о переносе боя из Лондона. Поединок состоится в Саудовской Аравии. Гонорар боксеров составит около 120 миллионов долларов.

26 марта Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа.

Дарья Коршунова
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