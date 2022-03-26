Усик объявил о решении покинуть Украину ради боя с Джошуа

Боксер Александр Усик заявил, что решил покинуть Украину ради боя с Энтони Джошуа

Украинский боксер Александр Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против британца Энтони Джошуа. Об этом он рассказал в соцсетях.

Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. Боксер также пожелал добра, счастья, радости и мира злопыхателям.

Об отъезде Усика 23 марта сообщал ESPN. Уточнялось, что боксер отправится в Польшу готовиться к поединку на законных основаниях, так как имеет троих несовершеннолетних детей.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа. Реванш должен пройти этим летом.

22 марта украинский боксер Василий Ломаченко отказался покидать страну ради поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии. Бой, запланированный на июнь, был отменен.