Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Бостон Брюинз
Сегодня
19:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Сегодня
19:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Усик объявил о решении покинуть Украину ради боя с Джошуа

Боксер Александр Усик заявил, что решил покинуть Украину ради боя с Энтони Джошуа

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Украинский боксер Александр Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против британца Энтони Джошуа. Об этом он рассказал в соцсетях.

Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. Боксер также пожелал добра, счастья, радости и мира злопыхателям.

Об отъезде Усика 23 марта сообщал ESPN. Уточнялось, что боксер отправится в Польшу готовиться к поединку на законных основаниях, так как имеет троих несовершеннолетних детей.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа. Реванш должен пройти этим летом.

22 марта украинский боксер Василий Ломаченко отказался покидать страну ради поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии. Бой, запланированный на июнь, был отменен.

Алексей Гусев
Комментарии отключены
Последние новости
Российский генерал оценил возможность ракетного удара по резиденции Зеленского
Пранкер Вован объяснил удаление канала на YouTube
В двух популярных магазинах снизили цены из-за укрепления рубля
Усик объявил о решении покинуть Украину ради боя с Джошуа
Рогозин заявил о грабеже «Роскосмоса» и допустил отправку на Марс «кентавра»
Медведев рассказал о просьбе ушедших из России иностранных компаний
Захарова напомнила Франции про карикатуры Charlie Hebdo
Психолог дала совет боящимся ездить в лифте с незнакомыми людьми россиянам
Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ
Захарова оценила идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.