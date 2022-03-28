В Казани отремонтируют около 8,4 километра дорог

В Казани по проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 8,4 километра дорог

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют около 8,4 километра дорог в 2022 году. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, в столице Татарстана проведут ремонт двух километров улицы Восход, более 1,5 километра улицы Николая Ершова, 1,7 километра проспекта Фатыха Амирхана на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля, а также улицы Четаева и Энергетиков. Кроме того, планируется благоустройство 2,5 километра улицы Центральной.

Помимо этого, согласно материалу, в Нижнекамске в нескольких участках капитально отремонтируют проспект Химиков и участок улицы Корабельной протяженностью 1,2 километра. В то же время в Набережных Челнах ожидается реконструкция автодороги Набережные Челны — Водозабор и дороги по улице Гостева.

«Программа дорожных работ формируется с учетом предложений исполнительных комитетов Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Учитываются также обращения жителей, поступающие в систему "Народный контроль", "Карты убитых дорог" Общероссийского народного фронта», — заявили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ранее в марте сообщалось, что в пяти регионах России — Дагестане, Татарстане, Алтайском крае, Бурятии и Новосибирске — откроются отделения спортивной федерации древней конноспортивной игры кок-бору.