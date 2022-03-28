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Спорт

Вяльбе высказалась о допинг-скандале с Валиевой на Играх-2022 в Пекине

Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась о допинг-скандале с Валиевой на Играх-2022 в Пекине
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе . Фото: Globallookpress.com

Ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой, оказавшейся в центре допинг-скандала на Играх-2022 в Пекине, является шоковой. Об этом в беседе с изданием Sport 24 высказалась глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Вяльбе отметила, что произошедшее не укладывается у нее в голове. «Тем более в фигурном катании. Жаль этого ребенка, который попал в эту мясорубку», — добавила она.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей участвовать в личном первенстве на Играх, где Валиева заняла четвертое место. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Алексей Гусев
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