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Спорт

СК сделал заявление по делу обвиненного в изнасиловании бойца MMA Новоселова

Следственный комитет попросил арестовать бойца MMA Новоселова по делу об изнасиловании

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России сделал заявление по делу российского бойца смешанного стиля (MMA) Максима Новоселова. Об этом сообщает РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка ведомства Юлия Иванова заявила, что следствие просит арестовать 49-летнего спортсмена по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Москве. Отмечается, что СК намерен подать ходатайство перед Тушинским районным судом.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. Софья Чекмарева вызвала полицию, находясь в автомобиле с Новоселовым и его друзьями. По ее словам, спортсмен и его спутники предложили подвезти ее, а в машине Новоселов изнасиловал ее. Против бойца были возбуждены дела по статьям насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Новоселов дважды судим. Он отбывал 13-летний срок по обвинению в убийстве. Кроме того, он был осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнеса.

Анастасия Борисова
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