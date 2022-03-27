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Спорт

Бойца MMA Новоселова задержали в Москве

Бойца MMA Максима Новоселова задержала полиция в Москве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов задержан в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

48-летний тяжеловес доставлен в отдел полиции. Как заявил сам Новоселов на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), его обвинила в изнасиловании 18-летняя девушка.

Новоселов известен по участиям в турнирах в промоушенах поп-MMA и выставочных боксерских поединках. В частности, он дрался под эгидой организации «Наше дело». Его последнее профессиональное выступление состоялось в январе на турнире MMA Series 47. Тогда российский тяжеловес нокаутировал соперника из Аднана Алича.

Новоселов — популярный блогер. Он неоднократно участвовал в выпусках YouTube-канала True Gym. При этом он дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. В 1993 году его осудили на 13 лет колонии по обвинению в убийстве. В 2012 году Новоселов был также осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнеса.

Николай Костюков
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