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Спорт

Бойца MMA Новоселова арестовали по обвинению в изнасиловании

Суд арестовал бойца MMA Максима Новоселова на два месяца по обвинению в изнасиловании

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Тушинский суд Москвы арестовал бойца смешанного стиля (ММА) Максима Новоселова. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении бойца меры пресечения в виде заключения под стражу. Новоселова арестовали сроком на два месяца по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. Пострадавшая Софья Чекмарева вызвала полицию, находясь в автомобиле с бойцом и его друзьями. По ее словам, спортсмен и его спутники предложили подвезти ее, а в машине Новоселов изнасиловал ее. Против бойца были возбуждены дела по статьям насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Новоселов дважды судим. Он отбывал 13-летний срок по обвинению в убийстве. Кроме того, он был осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнеса.

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Дарья Коршунова
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