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Спорт

Навка дала совет обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке

Татьяна Навка дала совет обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ фигуристке Пападакис
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила французской фигуристке Габриэле Пападакис, которая обрадовалась отсутствию россиян на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Если ты сильный, то ты должен подходить с позиции уверенного в себе и благородного человека», — такой совет дала спортсменке Навка. Она добавила, что олимпийская чемпионка и победительница первенства мира Пападакис могла бы быть выше всего этого.

Ранее 28 марта Пападакис заявила, что без россиян на ЧМ меньше напряжения, так как иностранные спортсмены косо смотрят на них. Она подчеркнула, что другие фигуристы не доверяют спортсменам из России из-за украинских событий и допинговых скандалов. На турнире француженка вместе с Гийомом Сизероном завоевала золото в танцах на льду.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Из-за санкций российские спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который состоялся во Франции.

Алексей Гусев
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