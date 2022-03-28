Французская фигуристка-чемпионка объяснила радость от отсутствия россиян на ЧМ

Французская фигуристка Пападакис заявила, что без россиян на ЧМ меньше напряжения

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, в эфире радиостанции RTL объяснила радость из-за отстранения россиян от международных соревнований.

«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что другие фигуристы не доверяют россиянам из-за украинских событий и допинговых скандалов.

26 марта Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира-2022 в танцах на льду. Фигуристы обновили три собственных мировых рекорда: в ритм-танце, в произвольном танце, а также по общей сумме. Они выиграли олимпийское золото на Играх в Пекине.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций российские спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.