Французы Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах на льду

Французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира-2022 в танцах на льду

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат мира-2022 в танцах на льду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За два проката они получили 229,82 балла. Таким образом, фигуристы обновили три собственных мировых рекорда: в ритм-танце, в произвольном танце, а также по общей сумме.

На втором месте расположились американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью. Судьи оценили их программы на 222,39 балла. Третьими стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс, также представляющие США. Они набрали 216,83 балла.

Ранее 26 марта японец Шома Уно стал чемпионом мира в мужском одиночном катании, набрав 312,48 балла. Второе место занял его соотечественник Юма Кагияма. Замкнул тройку лидеров американец Винсент Чжоу.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций российские спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.

