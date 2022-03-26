Японец Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Японский фигурист Шома Уно выиграл чемпионат мира, набрав 312,48 балла

Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За два проката фигурист набрал 312,48 балла. Второе место занял его соотечественник Юма Кагияма. Судьи оценили его программы на 297,60 балла. Замкнул тройку лидеров американец Винсент Чжоу, в активе которого 277,38 балла.

В женском одиночном катании победительницей стала японка Каори Сакамото, набравшая 236,09 балла. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Третьей стала американка Алиса Лью.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.