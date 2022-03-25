Японская фигуристка выиграла чемпионат мира

Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года

Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За два проката фигуристка набрала 236,09 балла. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Судьи оценили ее программы на 217,70 балла. Замкнула тройку лидеров американка Алиса Лью с 208,66 балла.

Сакамото — бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. Она уступила россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, занявших первое и второе место соответственно. При этом японская фигуристка обошла еще одну россиянку Камилу Валиеву, которая стала четвертой.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.