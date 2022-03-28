Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Черногория
Сегодня
21:00 (Мск)
Греция
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Дания
Завтра
19:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Кипр
Завтра
19:00 (Мск)
Эстония
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Спорт

Украинец Ракицкий провел первый матч после ухода из «Зенита»

Украинский футболист Ярослав Ракицкий провел товарищеский матч в составе «Металлиста»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украинский защитник Ярослав Ракицкий принял участие в товарищеском матче в составе харьковского «Металлиста». Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболист провел первую встречу после ухода из петербургского «Зенита». «Металлист» обыграл турецкий «Истанбул» со счетом 2:1 в рамках учебно-тренировочного сбора. При этом о подписании контракта с защитником харьковский клуб не сообщал.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По информации Metaratings, в летнее трансферное окно Ракицкий может перейти в турецкие «Истанбул» или «Аланьяспор».

Украинский защитник выступал за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о переданной Абрамовичем Путину записке от Зеленского
Стилист раскрыла важные правила хранения зимней одежды до нового сезона
Страны «большой семерки» отказались платить за газ в рублях
Западные страны массово заинтересовались американскими F-35 из-за России
Раскрыта природа укрепившегося курса рубля
Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам
Раскрыта связь между заменителями сахара и раком
Крым впервые за восемь лет полноценно обеспечили водой
Фонд «Общественное мнение» заявил о росте поддержки спецоперации на Украине
Казахстан отправил на Украину вторую партию гумпомощи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.