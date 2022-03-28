Украинец Ракицкий провел первый матч после ухода из «Зенита»

Украинский футболист Ярослав Ракицкий провел товарищеский матч в составе «Металлиста»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий принял участие в товарищеском матче в составе харьковского «Металлиста». Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболист провел первую встречу после ухода из петербургского «Зенита». «Металлист» обыграл турецкий «Истанбул» со счетом 2:1 в рамках учебно-тренировочного сбора. При этом о подписании контракта с защитником харьковский клуб не сообщал.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По информации Metaratings, в летнее трансферное окно Ракицкий может перейти в турецкие «Истанбул» или «Аланьяспор».

Украинский защитник выступал за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он забил два мяча и сделал шесть результативных передач.