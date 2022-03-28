Минюст Казахстана исключил арест Назарбаева и его дочери

Минюст Казахстана исключил задержание Назарбаева, но напомнил о праве задавать вопросы

Статус бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его дочери Дариги Назарбаевой исключает возможность задержания этих лиц, однако задавать им вопросы не запрещено. Так министр юстиции Казахстана Канат Мусин прокомментировал проходящие в республике аресты близких к бывшему главе государства людей, сообщает Orda.

«Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя. Закон это запрещает, но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы, нет», — рассказал Мусин. В Минюсте добавили, что считают законным арест племянника Назарбаева и крупного бизнесмена Кайрата Сатыбалды, так как, согласно закону, он не считается членом семьи бывшего президента.

Первая информация о задержании Сатыбалды появилась в начале января, причем сообщалось, что бизнесмена взяли под стражу в Дубае. 17 марта была также задержана его жена Гульмира Сатыбалды. По некоторым данным, семейную пару подозревают в рейдерских захватах казахстанских предприятий.

В Казахстане также уволили бывшего первого заместителя главы КНБ республики Самата Абиша. По сообщениям казахстанских СМИ, Абиш готовил боевые отряды «бородачей» (вероятно, речь о представителях радикальных течений ислама — прим. «Ленты.ру») в республике.