В России оценили вероятность лишения РФС членства в ФИФА

Алексей Сорокин заявил, что оснований для лишения РФС членства в ФИФА нет

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин оценил вероятность лишения Российского футбольного союза (РФС) членства в Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

Сорокин заявил, что оснований для такого решения у ФИФА нет. Он подчеркнул, что государство не вмешивается в дела РФС. По его мнению, Россия продолжит выстраивать отношения с международными федерациями. «Понятно, что время сложное, но есть устав и процедуры ФИФА. Реальных причин нет», — подытожил функционер.

Конгресс ФИФА пройдет 31 марта в Катаре. В повестке заседания одним из пунктов значится приостановление членства или исключение ассоциации — какой именно, не уточняется.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.