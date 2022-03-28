Тарасова ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке

Тарасова ответила Пападакис, что иностранным фигуристам осталось недолго дышать свободно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила французской фигуристке Габриэле Пападакис, обрадовавшейся отсутствию россиян на чемпионате мира 2022 года. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — заявила Тарасова.

Ранее 28 марта Пападакис заявила, что без россиян на ЧМ меньше напряжения, так как иностранные спортсмены косо смотрят на них. Она подчеркнула, что другие фигуристы не доверяют россиянам из-за украинских событий и допинговых скандалов.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций российские спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который состоялся во Франции.