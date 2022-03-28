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Спорт

Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ-2022 по футболу

Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ-2022 в Катаре после победы над Панамой

Фото: Jeremy Reper / USA TODAY Sports / Reuters

Сборная США по ошибке отпраздновала выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре после победы над командой Панамы в матче отборочного турнира. Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча прошла в американском Орландо и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. После матча американцы развернули баннер с надписью «Квалифицировались» перед болельщиками, несмотря на то, что команда еще не обеспечила себе место на ЧМ-2022. Позднее игроки признали свою ошибку.

После 13 матчей отбора американцы делят второе место с командой Мексики, набрав 25 очков. На четвертом месте располагается сборная Коста-Рики с 22 очками. Лидирующие канадцы уже обеспечили себе попадание на турнир. Для участия в основной стадии соревнований нужно попасть в тройку.

В решающем матче за выход на чемпионат мира американцы сыграют против Коста-Рики. Встреча пройдет 30 марта.

Анастасия Борисова
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